Боец Bellator Магомедов поддержал Резникова после поражения: «Ты оставил всего себя в клетке»
Боец Bellator Магомед «Тигр» Магомедов поддержал Резникова после поражения от Вартаняна в финале гран-при:
«Воин! Оставил всего себя в клетке»
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