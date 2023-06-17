Боец Bellator Магомедов поддержал Резникова после поражения: «Ты оставил всего себя в клетке»

Боец Bellator Магомед «Тигр» Магомедов поддержал Резникова после поражения от Вартаняна в финале гран-при:

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