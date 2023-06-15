Мурад Абдурахманов о бое Ермеков – Шамилов: «Буду топить за Даурена, но Шамилов сейчас на кураже»

Чемпион мира по ММА Мурад Абдурахманов сделал прогноз на бой Даурена Ермекова и Руслана Шамилова за два пояса NAIZA и Ural FC:

«Однозначно буду топить за своего одноклубника, брата, спарринг-партнера Даурена Ермекова. Сейчас помогаю ему тоже в подготовке. К Шамилову никакой недооценки нет, он сейчас находится на кураже, завоевал пояс. Думаю, что будет пятираундовая война, в которой Ермеков одержит победу»

Мурад был претендентом на титул NAIZA, но проиграл Шамилову.

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