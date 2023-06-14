Гамзат Хирамагомедов о бое Ермеков – Шамилов: «Ставлю на Даурена, но я доберусь до них обоих»

Российский боец Гамзат Хирамагомедов высказался о бое Даурена Ермекова и Руслана Шамилова:

«Ермеков сильный боец, уважаю его навыки. Ставлю на победу Даурена в поединке с Шамиловым. Но я доберусь до них обоих и заберу пояса двух лиг!»

Стоит отметить, что два последних боя Гамзат досрочно проиграл Даурену.

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