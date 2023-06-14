Казыбек Сагын о бое Ермеков – Шамилов: «Даурен должен переиграть на своем багаже»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Казбек Сагын Спорт Казахстана

Чемпион лиги Naiza Казбек Сагын прокомментировал предстоящий бой Даурена Ермекова и Руслана Шамилова.

«Ермеков на пике своей форме, но Шамилов тоже может сотворить неожиданность. Он хорошо стоит на ногах. Он дисциплинирован, вяжет очень хорошо. Терпеливый. Но предпочтение отдаю Ермекову, потому что он должен переиграть на своем багаже, на своем опыте», – отметил Сагын. 

23 июня Даурен Ермеков должен встретиться с россиянином Русланом Шамиловым на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы. На кону будут стоять чемпионские пояса обеих лиг.

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