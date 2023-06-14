Айбек Шокпутов о контракте победителя боя Жубаныш – Сагын с One: «Я думаю, что эта информация недостоверная»

Айбек Шокпутов, наставник бойцов UFC Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова, рассказал, что думает о возможном переходе победителя боя между Багдатом Жубанышем и Казбеком Сагыном в ONE FC.

— Я думаю, эта информация недостоверная. Откуда кто-то может знать планы ONE FC? Я, как тренер, со своей стороны не слышал такого — что с каким-то менеджером ведут переговоры, что кто-то из победителей перейдет туда. Я думаю, этот вопрос с победой одного из бойцов с этим не связан. Кто выиграет или проиграет — значения не имеет. Конечно, этот пояс нужен, но для ONE FC это не является определяющим решением, – считает специалист.

Ранее казахстанский боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков выступил с заявлением, что победитель поединка между Багдатом Жубанышем и Казбеком Сагыном может перейти в ONE FC. Данный бой должен состояться в рамках совместного турнира NAIZA и URAL FC, который пройдет 23 июня.

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