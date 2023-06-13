Cоперник Жумагулова сделал заявление перед боем: «Не могу дождаться»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

 Бразильский боец Фелипе Бунес (13-6) прокомментировал предстоящий поединок с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым (14-8):

 «Неделя боя наступила! Я не могу дождаться своего дебюта в UFC!» — написал Бунес на своей странице в Instagram.

Фелипе Бунес и Жалгас Жумагулов проведут бой утром в воскресенье, 18 июня. Они выступят на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Для Жалгаса Жумагулова это будет уже седьмой бой в UFC: на данный момент казахстанец одержал в промоушне одну победу при пяти поражениях.

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий