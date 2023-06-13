Cоперник Жумагулова сделал заявление перед боем: «Не могу дождаться»

Бразильский боец Фелипе Бунес (13-6) прокомментировал предстоящий поединок с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым (14-8):

«Неделя боя наступила! Я не могу дождаться своего дебюта в UFC!» — написал Бунес на своей странице в Instagram.

Фелипе Бунес и Жалгас Жумагулов проведут бой утром в воскресенье, 18 июня. Они выступят на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Для Жалгаса Жумагулова это будет уже седьмой бой в UFC: на данный момент казахстанец одержал в промоушне одну победу при пяти поражениях.

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC