Баян Жангалов о дебюте Азата Максума в UFC: «Учитывая молодость Азата, его голод – он должен сделать все для победы»

Тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов сделал прогноз на дебютный бой Азата Максума в UFC:

«Для Азата этот бой будет хорошей проверкой. Максум, в основном, все свои проводил дома, в местной лиге. Был на его бою в лиге Brave CF — парень интересный, по-спортивному злой, с характером. Тайсон Нэм хоть и возрастной боец, но очень опытный. Бился в разных лига — помню его бой в Fight Nights с Али Багаутиновым, когда на последних секундах нокаутировал россиянина. Также был у него близкий бой с Жалгасом Жумагуловым, когда решением судей победу отдали казахстанцу. Мне кажется, этот поединок будет очень зрелищным: оба бойца — универсалы, работают в стойке и внизу. Учитывая молодость Азата, его голод, его дебют в UFC — он должен сделать все для победы в этом бою»

Бой Максум – Нэм пройдет 15 июля.

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