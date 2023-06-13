Дензел Бентли о бое с Алимханулы: «Я усыплю его»

Британский боксер Дензел Бентли (18-2-1, 15 КО) поделился ожиданиями от потенциального реванша с чемпионом мира WBO в среднем весе, казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО).

— Если ты получишь реванш, что, по-твоему, должно произойти?

— Я усыплю его, — рассмеялся британский боксер в беседе с журналистом.

Напомним, Дензел Бентли дрался с Жанибеком Алимханулы в ноябре прошлого года в Лас-Вегасе (США) и проиграл ему единогласным решением судей. На кону поединка стоял принадлежащий казахстанцу титул WBO в среднем дивизионе.

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