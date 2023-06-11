Алимханулы о бое с Деревянченко: «Мне не нужна проверка, я чемпион мира»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы прокомментировал предложение в соцсетях о бое с Сергеем Деревянченко.

«Подерись с Деревянченко в следующем бою. Это будет большая проверка для тебя», – написали боксеру в твиттер.

«Мне больше не нужна проверка. Я – чемпион мира», – ответил боксер.

Напомним, в 2019-м Деревянченко проиграл Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО), в 2020-м — Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО), а сегодня потерпел поражение от мексиканца Хайме Мунгуйя. Во всех боях Деревянченко уступил единогласным решением судей.

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