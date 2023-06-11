Касымбай в первом раунде нокаутировал соперника на турнире NOMAD FC

Казахстанский боец Муратбек Касымбай по прозвищу «Казахский терминатор» стал хедлайнером турнира по кулачным боям промоушна Nomad Fighting Championship в Алматы.

В главном бою стадионного турнира Nomad FC на «Алматы Арене» Касымбай сразился с россиянином Никитой Солониным. Этот поединок закончился уже в первом раунде: сначала Касымбай отправил своего соперника в нокдаун, а затем и нокаутировал его.

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