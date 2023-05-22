Владимир Хрюнов: «Елеусинов изначально ошибся, когда ушел от британца Эдди Хирна»

Теги Владимир Хрюнов бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал иск казахстанского боксера Данияра Елеусинова к компаниии Boxing Stars.
 
- Последние полтора года у Данияра Елеусинова не было боев на профи-ринге. Естественно, любому боксеру не понравится провести столь длительный срок вне ринга. Елеусинов изначально ошибся, когда ушел от британца Эдди Хирна. У новых промоутеров произошел какой-то сбой в менеджменте. В итоге больше всего пострадал именно казахстанский боксер. Не нужно было ему вестись на чьи-то обещания «золотых гор», – отметил Хрюнов.

5 мая 2023 года Данияр Елеусинов подал иск в суд. В качестве ответчиков выступают промоутеры Джозеф Кьямбо, Зия Алиев и Элвис Креспо из Boxing Start Llc.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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