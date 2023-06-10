Балауса Муздиман о конфликте с Лукас: «Мое отношение к ней не изменилось, так как я с ней не общаюсь»

Боксерша Балауса Муздиман в интервью Sports.ru Казахстан ответила на вопрос о своем отношении к Ангелине Лукас после победы на Спартакиаде в Петропавловске.

- Как вы отреагировали на заявление Лукас о несправедливом судействе? Изменилось ли отношение к ней после таких слов? Хотите ли ей что-то сказать?

– Никак не отреагировала на это заявление. Я выиграла 5-0, и все это видели. Мое отношение к ней не изменилось, так как я с ней не общаюсь. Не могут все всегда вокруг быть виноватыми. Нужно уметь находить ошибки в себе, – отметила Муздиман.

Напомним, первый раунд поединка Муздиман выиграла со счетом 4:1, второй – 3:2, а третий снова 4:1. Сразу после боя Лукас заявила о несправедливом судействе.

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