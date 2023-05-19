Ангелина Лукас о скандальном бое против Балаусы Муздиман: «Она бегала и пряталась»

Боксерша Ангелина Лукас выступила с заявлением после поражения от Балаусы Муздиман на Спартакиаде в Петропавловске.

«В данный момент люди просто пытаются хайповать на моем имени. И пытаются сделать так, чтобы кого-то заметили благодаря мне. Это очень смешно, если бы я не приехала на Спартакиаду, никто бы не знал об этом соревновании.

На протяжении месяца я не могла получить разрешения для участия, постоянно создавались препятствия. Даже за сутки до боя, поздно вечером звонили моей команде и снова спрашивали различные бумаги для участия и говорили, что снова не допустят к бою, жеребьевка прошла, дата боя была уже назначена, но не прекращалась дискриминация в отношении меня даже за сутки до боя. Продолжалось давление. Они убивают тем самым всю конкуренцию такими поступками.

Я не собираюсь допускать такую дискриминацию в отношении меня, если это не остановить, такое отношение будет и дальше — только к другим спортсменам», — отметила Лукас.

«Боксеры должны сражаться только на ринге, но нам приходится сражаться и за пределами ринга, чтобы элементарно дали допуск к соревнованиям.

И это делают люди, которые никогда не выходили на ринг, и не знают, что такое бокс. Они психологически ломают спортсменов еще до боя. Они делают все, чтобы человек просто ушел из спорта, при этом продвигая своих. Я опубликовала видео и вы все видели, как проходила жеребьевка, где уже заранее распределили все.

И отбоксировала я отлично, несмотря на давление которое постоянно создавали на Родине! Я забивала ее и пробивала жесткие удары, а она бегала и пряталась!

Когда мы не молчим, мы можем, что-то изменить.

Также было некорректное поведение вице-президента Казахстанской федерации бокса и вице-президента Азиатской конфедерации бокса — Азиза Кожамбетова, который злоупотребляет своим служебным положением, находясь в зоне ринга, он видел меня после боя, но продолжает распространять про меня ложную информацию. Оскорбил меня, гражданку Казахстана, а также я являюсь публичным человеком, он нанёс урон моей репутации, тем самым его действия попадают под статью 131 уголовного кодекса РК «Оскорбление чести и достоинства другого лица!».

Тема закрыта, теперь будет все на другом уровне, но никак не в интернете», — написала Ангелина на своей странице в социальных сетях.

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