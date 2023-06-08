Определился соперник Абдурахманова на турнире ALASH PRIDE

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанская лига ALASH PRIDE анонсировала бой представителя «Еркын Куш» Мурада Абдурахманова (7-2) на турнире лиги в Уральске 24 июня.

Соперником Мурада станет кыргыз Бектен Жеенбеков (6-2). Бектен идет на серии из двух поражений, одно из которых в лиге BRAVE. В ALASH PRIDE в 2022 году досрочной победой над Суннотом Тугировым.

Мурад также идет после поражения, проиграв досрочно Руслану Шамилову в бою за титул лиги NAIZA.

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