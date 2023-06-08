Определился соперник Абдурахманова на турнире ALASH PRIDE

Казахстанская лига ALASH PRIDE анонсировала бой представителя «Еркын Куш» Мурада Абдурахманова (7-2) на турнире лиги в Уральске 24 июня.

Соперником Мурада станет кыргыз Бектен Жеенбеков (6-2). Бектен идет на серии из двух поражений, одно из которых в лиге BRAVE. В ALASH PRIDE в 2022 году досрочной победой над Суннотом Тугировым.

Мурад также идет после поражения, проиграв досрочно Руслану Шамилову в бою за титул лиги NAIZA.

«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC

Чейл Соннен проехался по Рахмонову за выбор соперника: советует драться с топом и забыть про Гастелума

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC