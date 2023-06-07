Боксер Канат Ислам рассказал, что его пытались отравить: «Я не чувствовал тела, когда наносил удары»

Казахстанского боксера Каната Ислама (29-1,22 КО) пытались отравить. Об этом рассказал друг спортсмена Дархан Мухтарбеков.

«Мы с Канатом познакомились в начале 2019 года. В тот момент казалось, что перспективы его боксерской карьеры мрачные. Я стал думать, чем могу помочь. Однажды пришла хорошая идея, как продолжить карьеру Каната. Мы решили, что проведем поединок в стране. В процессе организации боя много людей чинили нам препятствия. Было время, когда к нам приезжал представитель известной в стране личности и говорил, что не стоит организовывать это соревнование. В воду Канату добавлен яд. Этот заговор стал для нас очень болезненным», — рассказал Дархан.

Боксер подтвердил, что следы ядовитого вещества обнаружили у него в крови.

«В жизни бывают разные ситуации. Все не обязаны к тебе хорошо относиться. Ко мне стали обращаться известные личности. Пути назад не было. Затем начались различные турниры, и я решил поехать в Америку тренироваться. Сам не люблю оправдываться. Но анализ крови все показал. Я заметил, что после каждого моего удара соперник шатался на ринге. Вы также можете посмотреть это на видео. Когда я продолжал наносить ему удары, я не чувствовал своего тела. Пришлось отступить и защищаться», — сообщил боксер в интервью телеканалу «Хабар».

Напомним, свой последний поединок Канат Ислам провел в октябре минувшего года, выиграв единогласным решением судей у Хавьера Франсиско Масьеля.

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