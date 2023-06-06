Шавката Рахмонова включили в топ-3 UFC

Журналист Cageside Press Вэл Дьюар составил свой рейтинг непобежденных бойцов UFC на данный момент, включив в него казахстанца Шавката Рахмонова (17-0).

Полный рейтинг непобежденных файтеров UFC по версии журналиста выглядит так:

1. Хамзат Чимаев (12-0)

2. Умар Нурмагомедов (16-0)

3. Шавкат Рахмонов (17-0)

4. Илья Топурия (13-0)

5. Мовсар Евлоев (17-0)

6. Ян Гарри (12-0)

7. Бо Никал (4-0)

8. Мухаммад Мокаев (10-0).

«Люди разозлятся на меня за то, что я поставил Бо выше Мокаева. Некоторые из них взаимозаменяемы. Умар мог бы стать № 1», — прокомментировал свой выбор эксперт.

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