Шавката Рахмонова включили в топ-3 UFC

Теги Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Журналист Cageside Press Вэл Дьюар составил свой рейтинг непобежденных бойцов UFC на данный момент, включив в него казахстанца Шавката Рахмонова (17-0).

Полный рейтинг непобежденных файтеров UFC по версии журналиста выглядит так:

1. Хамзат Чимаев (12-0)
2. Умар Нурмагомедов (16-0)
3. Шавкат Рахмонов (17-0)
4. Илья Топурия (13-0)
5. Мовсар Евлоев (17-0)
6. Ян Гарри (12-0)
7. Бо Никал (4-0)
8. Мухаммад Мокаев (10-0).

«Люди разозлятся на меня за то, что я поставил Бо выше Мокаева. Некоторые из них взаимозаменяемы. Умар мог бы стать № 1», — прокомментировал свой выбор эксперт.

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