Багдос Олжабай и Мурад Абдурахманов выступят на турнире Alash Pride 86
Турнир Alash Pride 86 пройдёт в Уральске. В основном карде данного турнира выступит победитель гран-при лиги Багдос Олжабай.
А также чемпион мира по любителям, претендент на титул лиги NAIZA Мурад Абдурахманов.
Багдос свой последний бой провел в лиге UAE Warriors, Мурад – в NAIZA.
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