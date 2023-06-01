Багдос Олжабай и Мурад Абдурахманов выступят на турнире Alash Pride 86

Турнир Alash Pride 86 пройдёт в Уральске. В основном карде данного турнира выступит победитель гран-при лиги Багдос Олжабай.

А также чемпион мира по любителям, претендент на титул лиги NAIZA Мурад Абдурахманов.

Багдос свой последний бой провел в лиге UAE Warriors, Мурад – в NAIZA.

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