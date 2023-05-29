Alash Pride анонсировали турнир в Уральске

24 июня лига Alash Pride проведет турнир в Уральске.

В сентябре прошлом года лига также проводила турнир в этом городе, тогда в главном бою сошлись Максат Есболатов и Висхан Кадыров.

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо