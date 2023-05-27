Боец MMA Серик Разгалиев: «С удовольствием смотрю бои Шавката и Жалгаса в UFC»

Боец MMA, этнический казах из России Серик Разгалиев (9-1) рассказал об отношении к бойцам UFC из Казахстана.

– Вы дружите с Жалгасом Жумагуловым. Как оцениваете его карьеру?

– Это прекрасный человек. Отличный боец. Он очень много и тяжело работает в зале. И надеюсь, что это принесет ему результат.

– Вы бои в UFC смотрите?

– Практически нет. Я болею за ребят, с которыми тренируюсь в одном зале, за своих друзей, за казахов. Бои Шавката, Жалгаса и многих других с удовольствием смотрю. А так, чтобы специально в воскресенье рано просыпаться, болеть за кого-то незнакомого – нет. Или очень редко, – отметил Разгалиев.

В последнем бою Разгалиев (9-1) удосрочил бразильца Дугласа Алвеса на турнире Champion Fight Club 3 в Омске (Россия).

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