Юсуф Раисов о бое Вартанян – Резников: «Эдик более разнообразен»

Российский боец, выступающий в лиге АСА Юсуф Раисов поделился мнением о противостоянии своих бывших соперников Эдуарда Вартаняна и Артема Резникова в финале Гран-при АСА в легком весе:

«Я не любитель давать комментарии по другим поединкам. Думаю, что Эдик более разнообразен, Артем — ярко выраженный борец, и он будет бороться. Эдик будет защищаться и стараться работать в стойке, но зайти в борьбу он тоже может, потому что каждый из нас занимался борьбой. Эдик также может провести тейкдаун».

Бой возглавит турнир АСА 159, который пройдет 16 июня в Сочи.

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