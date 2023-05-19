Менеджер Елеусинова Зия Алиев: «Когда ты не показываешь уровень, уходишь на второй план»

Глава компании Boxing Stars Management Зия Алиев ответил на обвинения казахстанского боксера Данияра Елеусинова.

— Зия, Данияр Елеусинов утверждает, что не видел тот самый «рабский контракт» от Matchroom Boxing. Это действительно так? И можете более детально раскрыть то самое предложение от Matchroom Boxing?

— Начнем с того, что он видел этот контракт. Изначально наши отношения строились на братской дружбе. Никакого злого умысла не было. Поэтому когда мы поговорили с Данияром, я ему сказал, что они (Matcroom Boxing) предложили достаточно плохой контракт. Не такой, который мы заключали три года назад. Фактически, это было понижение.

Отчасти в этом есть и его вина. Потому что Matcroom Boxing никогда не нравилось то, как он выступает. И, соответственно, они выслали такой слабый контракт. То есть, Конору Бенну они подняли гонорар, а Елеусинову снизили. Поэтому наши юристы и специалисты в этой области долго советовались и сказали нам, что контракт ужасен. По цифрам и условиям.

Говорить можно что угодно, но мы оперируем фактами. Я сам Данияру высылал этот контракт, показывал ему, где нужно поменять. На что Matcroom Boxing отвечал, что никаких изменений не будет, контракт будет таким.

— В целом, на какой сейчас стадии находятся ваши судебные разбирательства с Данияром Елеусиновым. Есть ли вероятность, что вы сможете договориться «по-пацански», так сказать?

— Мы ведь не на улице, чтобы договариваться по-пацански. Это — бизнес. Здесь так не работает. Может быть, мы бы и договорились, не совсем так, как вы сказали, но как-то пришли бы к согласию. Но не мы это все начали. Не мы начали говорить не правду в интервью. Данияр — как главный солист, задает тон. Его люди слушают. Но говорить нужно правду. В первую очередь, себе. Потом уже людям. А так, обвинять людей в своих же ошибках...

Когда ты не показываешь тот уровень, на который рассчитывает промоутер, а времени было достаточно, то соответственно, ты уходишь на второй план. Не имеет значение, олимпийский ты чемпион или нет.

— Что в целом думаете про карьеру Данияра Елеусинова? Можно ли вновь запустить ее и выйти на тот уровень, к которой вы шли?

— Слишком много людей могут обещать ему. Мы общались со многими промоутерами. Какие-то предложения готовятся, мы их ждем. Это все занимает время. Кто-то предлагает просто бои, мы Данияру это тоже предлагали. Звали выступить 18 марта на турнире Hardcore Boxing в Дубае. Мы делали ему официальное предложение.

То, что он говорит, что не было контракта на бой — это просто разговоры. Он не понимает, как это работает. Сперва мы с боксером договариваемся об условиях, определяем гонорар, количество раундов и соперника. Когда мы на все соглашаемся, мы заносим это на бумагу. Промоутер не отправляет контракт боксеру, не зная всех этих нюансов и деталей. Это стандарт.

Мы выслали ему письмо, где был указан достаточно хороший гонорар. Предложили трех соперников. Все эти сообщения есть. Если бы он ответил «да», мы бы все перенесли на бумагу. Никто сразу контракт на бой не высылает. Сперва все обсуждается, – отметил Алиев.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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