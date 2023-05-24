Шавкат Рахмонов и Казыбек Сагын посоревновались в беге

Шавкат Рахмонов и чемпионон Naiza Казбек Сагын устроили соревнования по бегу на сборах в Северной Осетии.

Победу в дружеском соревновании одержал Рахмонов.

«Не соперник ты мне», – обратился Шавкат в шутливой форме к сопернику после забега .

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