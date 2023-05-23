Казбек Сагын: «Я докажу, что я сильнее»

Чемпион NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын прокомментировал анонс боя против Багдата Жубаныша:

«Мы оба бойцы высокого уровня, но я докажу, что я сильнее»

Бой состоится 23 июня на совместном турнире лиг NAIZA и URAL FC.

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