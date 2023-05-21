Азамат Бакытов о финале гран-при АСА: «Бой продлится 5 раундов, Артем выиграет решением»

Казахстанский боец ММА Азамат Бакытов сделал прогноз на финал гран-при АСА Артем Резников – Эдуарда Вартаняна:

«Думаю, что бой продлится все 5 раундов, но не думаю, что Эдуард сможет остановить проходы Артема, для него Резников будет очень неудобен. Решением судей выиграет Артем»

Бой пройдет в рамках июньского турнира АСА в Сочи.

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