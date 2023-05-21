Мадияр Ашкеев о бое Ломаченко – Хейни: «Профессиональный бокс – это 100% бизнес»

Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (14-1, 7 КО) прокомментировал вердикт судей в бою за титул абсолютного чемпиона мира между американцем Девином Хейни (30-0, 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

«Новички в профессиональном боксе, посмотрите этот бой внимательно, здесь победили предприниматели из Top Rank. Это значит, что профессиональный бокс это 100% бизнес, а не спорт.

Промоутеры, не ломайте спортсменов, зарабатывайте справедливым путем. Да, понимаю, в боксе грязные деньги, но немножко дайте людям тоже заработать. Лома, ты 100% выиграл, они опять тебя обокрали. Top Rank, скажите, как после такого боя боксировать? 100% ограбление. Никакого бокса», – сказал спортсмен.

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