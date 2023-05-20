Тренер сборной Казахстана Мамбеталиев: «Любого соперника можно обыграть, играя самоотверженно и от души»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал сенсационную победу над Словакией на чемпионате мира.

– Сегодня на льду была команда. Все друг с другом уже сыгрались. Без самоотверженной игры и самоотдачи побед не бывает. Без шишек и синяков не бывает. Каждый проникся и выложился. Любого соперника можно обыграть, когда ты к этому готов психологически и функционально. Все играли друг за друга, помогали, ловили на себя шайбы.

В первом периоде пропустили ненужный гол. Нехорошо сыграли в том эпизоде, эту шайбу можно было выкидывать. Поговорили в раздевалке, ребята пересмотрели свои действия и начали именно отдаваться игре. Да, чуть-чуть где-то не дотерпели, были удаления. Соперник хороший, быстрый. Там играют опытные ребята. Дотерпели до буллитов. Андрей Шутов молодчик. Ребята забили свои буллиты. Здорово.

- Мы знаем, что у Словакии такие игроки, что любят провоцировать, толкаться. Что говорили ребятам? Обращали на это внимание?

– Да, говорили, что будут и в спину толкать. Терпите. Нам нужна победа. Играем только на победу. Ребята дотерпели, хорошо сыграли. Молодцы.

- Много льда израсходовали? Парням так нормально попадало, тому же Кириллу Савицкому, Адилю Бекетаеву.

– Сегодня все были молодцы, начиная от вратаря. Все четыре состава сражались. Только так достаётся победа. Чтобы все играли и сражались.

- Первое звено сегодня порадовало.

– Они должны были своё слово сказать. Опытные ребята. Они к этому готовы. Повели за собой. Молодцы.

Сборная Казахстана одержала победу в матче со Словакией (4:3 Б).

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