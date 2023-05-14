Игрок «Кайрата» Буранчиев находится в критическом состоянии после столкновения с форвардом «Актобе»

Полузащитник алматинского «Кайрата» Арсен Буранчиев находится в больнице в критическом состоянии после столкновения с игроком «Актобе» в матче чемпионата Казахстана.

Главный тренер алматинцев Кирилл Кекер посвятил победу травмированному игроку.

— От лица команды, от себя лично посвящаю победу Арсену Буранчиеву. Он сейчас находиться в больнице в критическом состоянии. Мы все ему желаем здоровья, для нас это крайне сложный момент, — сказал тренер «Кайрата».

Напомним, «Кайрат» победил «Актобе» со счетом 2:1. Бураничев получил травму на пятой минуте поединка после столкновения с форвардом «красно-белых» Элдером Сантаной.

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