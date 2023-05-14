Николай Веретенников вышел в полуфинал гран-при UFL
Казахстанский боец Николай Веретенников провел бой в рамках четвертьфинала гран-при американской лиги UFL в легком весе.
Казахстанец во втором раунде задушил экс-бойца Bellator Демаркеса Джаксона, выйдя в полуфинал гран-при.
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