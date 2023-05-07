Нурмаганбет одержал юбилейную победу в профи

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Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) провел свой очередной бой в профи в Сапопане (Мексика), где хедлайнерами вечера стали Сауль «Канело» Альварес и Джон Райдер.

Соперником Нурмаганбета выступил представитель Венесуэлы Архенис Эспанья (15-1, 14 КО). Их поединок завершился в пользу казахстанца после нокаута во втором раунде. Таким образом, Бек одержал десятую победу в профи, а Эспанья потерпел второе поражение в карьере.

 

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