Аманкул нокаутировал соперника в карде Канело

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул провел бой с мексиканцем Фабианом Риосом Фраусто (7-6-3, 4 КО).

Этот поединок прошел в карде боя мексиканца Канело и закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Абильхан Аманкул одержал четвертую победу на профи-ринге.

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