Асу Алмабаев о дебюте в UFC: «Есть соперник. Есть дата. Идет процесс согласования»

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев поделился новостями о дебюте в UFC:

«Соперник есть. Есть дата, идет процесс согласования. Официально объявим в ближайшее время»

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

В Казахстане продали пояс UFC с автографом Хабиба: организаторы заработали 16,5 миллионов тенге, а деньги ушли на благотворительность

😍😍😍Кристина Карапетян – самая горячая волейболистка Казахстана