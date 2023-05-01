Асу Алмабаев о дебюте в UFC: «Есть соперник. Есть дата. Идет процесс согласования»
Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев поделился новостями о дебюте в UFC:
«Соперник есть. Есть дата, идет процесс согласования. Официально объявим в ближайшее время»
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