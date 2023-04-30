Стали известны детали подготовки Алмабаева к дебюту в UFC
Казахстанский боец Асу Алмабаев 9 мая вылетит в Осетию, где проведет этап подготовки к своему дебютному бою в UFC.
Это станет первым этапом подготовки, после чего Асу улетит в США, где будет уже подводиться к бою.
Дебют казахстанца в лучшей лиге мира запланирован на 1 июля.
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