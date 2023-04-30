Определился соперник Адилова в дебюте в UAE Warriors

20 мая в лиге UAE Warriors дебютирует казахстанский боец Санжар Адилов.

Его соперником станет 25-летний китайский боец Нигедан (20-6). Китайский «Тигр» идет на серии из двух поражений, имет опыт выступления в ряде азиатских лиг, в том числе и ONE, правда ограничившись в сингапурской лиге лишь одним боем.

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