Определился соперник Адилова в дебюте в UAE Warriors

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Санжар Адилов Спорт Казахстана

20 мая в лиге UAE Warriors дебютирует казахстанский боец Санжар Адилов.

Его соперником станет 25-летний китайский боец Нигедан (20-6). Китайский «Тигр» идет на серии из двух поражений, имет опыт выступления в ряде азиатских лиг, в том числе и ONE, правда ограничившись в сингапурской лиге лишь одним боем.

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

В Казахстане продали пояс UFC с автографом Хабиба: организаторы заработали 16,5 миллионов тенге, а деньги ушли на благотворительность

😍😍😍Кристина Карапетян – самая горячая волейболистка Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий