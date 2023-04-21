Кубок Гагарина: московские финалы – в раскладах Olimpbet

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21 апреля состоится третий матч финального противостояния плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом».

 

ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» (Казань). 21 апреля, 22:30 (время Астаны)

Счет в серии – 1:1

«Армейцы» не просто взяли реванш у «барсов» за поражение в первом матче и сравняли счет в противостоянии, они лишили казанцев преимущества своего льда. Теперь серия на две игры переезжает в Москву, и у ЦСКА в родных стенах будет прекрасная возможность максимально приблизиться к заветной цели – завоеванию Кубка Гагарина. Вернее – к тому, чтобы сохранить у себя этот трофей.

Во второй выездной встрече команда Сергея Федорова вернулась к своей излюбленной выжидательной тактике с разящими контрударами. Хоккеисты «Ак Барс» превзошли гостей практически по всем важнейшим статистическим показателям: заметно чаще бросали сами (29-19), успешнее блокировали броски соперника (8-6) и действовали на вбрасываниях (27-18), даже силовых приемов хозяева провели почти в два раза больше (29-15). Но забить не смогли ни разу и проиграли «всухую» 0:3.

Оба матча в столице Татарстана «красно-синие» провели без своего ведущего форварда Андрея Светлакова, заболевшего перед самым стартом финала. А уже в Казани из-за сотрясения выбыл и другой основной нападающий Максим Мамин. Но есть шанс, что оба вернутся в строй по ходу серии, и тогда «армейская» атака станет еще эффективнее.

На своем льду вряд ли стоит ждать кардинальных изменений в действиях ЦСКА, которые приносят москвичам успех, ведь что работает – лучше не чинить. А вот «Ак Барсу» определенные перестроения необходимы. Но эксперты Olimpbet больше склоняются к тому, что по итогам третьего матча впервые в этой серии поведут действующие обладатели Кубка Гагарина: П1 – 2.1, Х – 3.75, П2 – 3.25.

При этом сама игра ожидается не особо результативной: Тот (4.5) М – 1.71, Б – 2.13. А вероятность дополнительного времени аналитиками оценивается как весьма низкая, и это вполне объяснимо: обе предыдущие встречи завершались в пользу одной из сторон с перевесом в три шайбы. Овертайм: будет – 3.75 Овертайм: не будет – 1.26.

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