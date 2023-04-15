Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Азии по борьбе

Казахстанские борцы заняли первую строчку медального зачета чемпионата Азии, который проходил в Астане.

Всего казахстанские спортсмены завоевали семь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей. У мужчин среди борцов вольного стиля чемпионами стали Санжар Досжанов (до 70 кг), Дархан Есенгали (до 74 кг), Болат Сакаев (до 79 кг) и Азамат Даулетбеков (до 86 кг). Среди борцов греко-римского стиля единственным обладателем «золота» стал Ибрагим Магомадов (до 72 кг). У женщин золотые медали завоевали Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).

На второй позиции в общекомандном зачете оказалась сборная Японии (шесть золотых, четыре серебряные и десять бронзовых медалей), а третью строчку заняли борцы из Ирана (шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медалей).

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