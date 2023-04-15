Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул прошли взвешивание перед поединками в США
Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул прошли обязательную процедуру взвешивания перед своими поединками, намеченными на 15 апреля в Помоне (штат Калифорния, США).
Нурмаганбет на весах показал 78,8 килограмма, а его соперник Эбер Рондон из Венесуэлы – 78,9.
Вес Аманкула составил 77,11, а вес его оппонента Даниэля Эчеверриа из Мексики – 77,7.
Бои будут рассчитаны на восемь раундов.
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