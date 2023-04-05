Рахмонов встретился с министром внутренних дел

Боец UFC Шавкат Рахмонов в социальных сетях показал фотографию со встречи с министром внутренних дел Казахстана Маратом Ахметжановым.

«Обсудили некоторые темы с министром внутренних дел РК господином М. Ахметжановым. Простой человек, который любит спорт», — написал Рахмонов в описании к фото.

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