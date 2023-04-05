Опубликовано видео избиения сыном Турлыханова семьи юристов

Юрист Анна Димитриевич опубликовала в соцсетях видео нападения сына бывшего спортсмена Даулета Турлыханова на ее семью.

«Это видео было у нас, у них и у сотрудников полиции УП Бостандыкского района.

Сегодня узнала, что этот ролик уже есть в соцсетях. Сразу скажу, что это была не наша инициатива его распространять.

Видео сопровождает очередная небылица защитников депутата о заговоре против него. Смешно, конечно.

А кто озвучивает все эти многочисленные версии? Те, кто не был на месте событий, не является стороной по делу, но зато у них хорошая фантазия и воображение, а также сильнейшее желание заполучить себе подписчиков на этой ситуации.

Ну и как у нас это водится, у сильного всегда слабый виноват или виноваты всегда потерпевшие. Женщин у б и в а ю т, н а с и л у ю т, а они оправдывают «сама спровоцировала».

Некоторые пишут в комментах как так вышло, что мы оказались в том месте, где находился сын будущего депутата?

Все просто. Мы отдыхали, в том месте, где его не было и быть не должно было, так как служит он в армии, в Отаре.

А теперь, те кто читает этот пост, задайте главный вопрос — кто вывез из воинской части почти за 200 км в Алматы Нурасыла и как он оказался возле того места где мы отдыхали?

Кстати, изучив видео с уличных камер, можно понять, что конфликт и применение физической силы было задолго до нашего появления.

На видео концовка нашего избиения или фрагмент «пацанских разборок», как их назвал депутат Турлыханов.

Относительно взыскания морального вреда.

Это обыкновенное процессуальное действие, которым пользуются гражданские истцы в уголовных процессах. По закону у нас предусмотрено.

Это не означает, что даже если он возместит какую-то сумму, то уйдет от наказания. Нет!

Сумму, которую суд взыщет с нашего оппонента, я планирую направить на благотворительность. Чем она будет выше, тем большему количеству людей мы сможем помочь.

Также советую всем воздержаться от фантазии и всяких выдумок. Суд вынесет приговор и все расставит на свои места, вам же пока остаётся загибать пальцы, считая версии защитников депутата и его сына, в попытке как-то «вырулить» ситуацию с тем, что воспитавший агрессора человек будет голосовать по внесению поправок в законы, в том числе о насилии в отношении женщин и детей, которые достанутся всем нам», – прокомментировала видео Димитриевич.

Напомним, инцидент с участием сына известного спортсмена, а ныне депутата Мажилиса Даулета Турлыханова произошел в Алматы в ночь с 10 на 11 февраля 2023 года на паркинге возле ТЦ Есентай Молл. Тогда 20-летний Нурасыл Болат набросился с кулаками на супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова.

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