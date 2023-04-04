Пострадавшие от сына Турлыханова хотят взыскать 25 миллионов

Юрист Анна Дмитриевич поделилась информацией по делу о нападении на ее семью сына известного борца Даулета Турлыханова.

«Мы оба – профессиональные юристы, поэтому нам не привыкать к судебным процессам. Настроены мы решительно, только на победу, и прощать своего обидчика не собираемся. Сегодня, кстати, он прислал нам по WhatsApp сообщение, в котором извинялся за свой поступок и предлагал загладить вину в виде выплаты энной денежной суммы. Мы ответили, что этот вопрос будет решаться в рамках предъявленного иска в уголовном процессе».

По ее словам, это была первая попытка подозреваемого Нурасыла Болата примириться за все то время, пока шло досудебное расследование.

«Мы написали ему, что планируем в гражданском порядке взыскать с него компенсацию морального и материального вреда. С суммой иска мы уже определились. Будем требовать 10 млн тенге для Олега и 15 млн тенге для меня. Мы предупредили Нурасыла, что взыскание морального вреда и его компенсация не означают примирения сторон, просто в дальнейшем они будут засчитаны судом, как смягчающее обстоятельство его вины».

Напомним, инцидент с участием сына известного спортсмена, а ныне депутата Мажилиса Даулета Турлыханова произошел в Алматы в ночь с 10 на 11 февраля 2023 года на паркинге возле ТЦ Есентай Молл. Тогда 20-летний Нурасыл Болат набросился с кулаками на супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова.

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