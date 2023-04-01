Смаков о конфликте с Асанбаевым: «Не нужно раздувать все на ровном месте»

Главный тренер «Елимая» Самат Смаков прокомментировал стычку с представителем «Турана» Улугбеком Асанбаевым в матче Кубка Казахстана.

«Никакого конфликта не было. Обычная ситуация, которая происходит после игр. Мы с Улугбеком поговорили. Какой у нас может быть конфликт? Мы – друзья. Не нужно раздувать все на ровном месте», – заявил Смаков.

Асанбаев рассказал свою версию произошедшего:

«Самат – мой родной, друг, брат. Что касается меня и Смакова, то это касается только нас. Я его люблю как брата своего. Мы всегда играли в одних командах. Где бы он ни работал или я, то всегда помогаем друг-другу. Вот эти разговоры о конфликте раздувают те люди, которые хотят, чтобы мы поругались или еще что-то.

У меня всегда были и есть теплые отношения с Саматом, и, надеюсь они таковыми останутся. Мы дружим семьями более 20 лет. Если кто-то хочет нас поссорить, то у них это не получится. Для кого-то это может показаться конфликтной ситуацией, но мы – друзья и решаем такие моменты на месте. Злые языки до добра не доведут», – сказал Асанбаев.

Напомним, 31 марта «Туран» одержал победу над «Елимаем» (2:1) в 1/16 Кубка Казахстана.

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