Самые интересные квалификационные матчи пятницы по версии Olimpbet

Восточноевропейская битва, Златан против «красных дьяволов» и встреча команд, обиженных Аргентиной – 24 марта продолжится первый тур отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

Группа В. Франция – Нидерланды. 25 марта, 01:45 (время Астаны)

Без сомнения, главный матч игрового дня. Как же не повезло другим командам из группы В (Ирландии, Греции и Гибралтару), что в соперники по квалификации на Евро-2024 им достались сборные Франции и Нидерландов, которые, скорее всего, и выйдут в финальную стадию турнира.

«Трехцветные» и «оранжевые» способны успешно выступить не только в отборочном цикле, но и непосредственно на Евро в Германии. Это наглядно продемонстрировал ЧМ-2022 в Катаре, на котором французы дошли до финала, а голландцы остановились на стадии ¼-й. Причем и тех, и других в серии пенальти огорчили чемпионы мира аргентинцы.

Предыдущий матч между этими соперниками, состоявшийся 16 ноября 2018-го года в рамках Лиги наций, завершился «сухим» поражением сборной Франции, которая всего за четыре месяца до этого выиграла ЧМ в России.

Тем не менее, аналитики Olimpbet видят команду Дидье Дешама безоговорочным фаворитом ближайшей встречи с Нидерландами: П1 – 1.76, Х – 3.88, П2 – 4.57.

Несмотря на то, что обе сборные славятся своей мощной атакой, эксперты считают, что даже хозяева матча на «Стад де Франс» забьют меньше двух голов: Франция (1.5) мен – 1.76, Франция (1.5) бол – 2.05. Не говоря уже о гостях: Нидерланды (1.5) мен – 1.28, Нидерланды (1.5) бол – 3.48.

Группа Е. Чехия – Польша. 25 марта, 01:45

В первом же туре отборочного цикла друг с другом встретятся фавориты квинтета Е. С большой долей вероятности, именно Чехия и Польша займут две верхние строчки по итогам группового этапа и выйдут в финальную часть континентального первенства. Ведь в соперниках по квалификации у них далеко не самые сильные команды Албании, Молдовы и Фарерских островов.

Восточноевропейских соседей можно назвать примерно равными по силам противниками, которые в разные годы добивались весьма серьезных успехов как на мировой, так и на европейской арене. В последнее время, правда, поляки, выступали более стабильно, с 2016-го года не пропустив ни одного крупного турнира, тогда как чехи после ЧМ-2006 ни разу не квалифицировались на планетарное первенство, хотя исправно отбирались на Евро.

Заметно выше «белые орлы» и в рейтинге ФИФА, занимая 22-е место против 38-го у сборной Чехии. Да и ярких звезд в их составе больше – один форвард «Барселоны» Роберт Левандовски чего стоит!

Однако эксперты Olimpbet полагают, что у команды Ярослава Шильгавы шансов на успешный исход чуть больше, чем у коллектива Фернанду Сантуша: П1 – 2.44, Х – 3.33, П2 – 2.98.

Кроме того, букмекеры сходятся во мнении, что матч в Праге будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.68, Б – 2.22. При этом вероятность гола Левандовски оценивается довольно высоко, кэфом 2.34.

Группа F. Швеция – Бельгия. 25 марта, 01:45

«Бронзовое поколение» «красных дьяволов», так и не ставшее «золотым», постепенно сдает свои позиции. О завершении международной карьеры сразу после провального ЧМ-2022 заявил один из ярчайших его представителей – Эден Азар. А тот, кто тренировал талантливейших бельгийцев своего времени, Роберто Мартинес, ушел в отставку.

Должность рулевого в сборной Бельгии занял 37-летний немецкий специалист Доменико Тедеско, главное достижение которого пока – победа в Кубке Германии с «Лейпцигом». Ему предстоит заняться строительством, по сути, новой команды, поэтому ждать сиюминутных успехов от его подшефных вряд ли приходится.

Сборная Швеции же всегда считалась боеспособным коллективом, а процесс смены поколений в ней уже давно носит условный характер. В расположение команды вызван неувядающий Златан Ибрагимович, который на четыре года старше главного тренера бельгийцев. А если Златана пригласили, то явно не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных.

Самый популярный в Казахстане букмекер не видит явного фаворита в стокгольмской игре, отдавая все же предпочтение гостям: П1 – 3.34, Х – 3.34, П2 – 2.24. Крайне любопытной видится ставка на гол в исполнении Ибрагимовича с коэффициентом 3.4.

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