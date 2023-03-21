Даурен Елеусинов нокаутировал Бахрома Паязова. Это 22-е поражение в карьере боксера из Узбекистана

Даурен Елеусинов (10-2-1, 9 КО) выступил на вечере бокса в Алматы.

Елеусинов провел бой с опытным узбекистанцем Бахромом Паязовым (22-21, 15 КО). Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на шесть раундов. Он закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Даурен Елеусинов одержал 11-ю победу в профессиональной карьере, а Бахром Паязов потерпел 22-е поражение.

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