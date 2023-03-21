Даурен Елеусинов нокаутировал Бахрома Паязова. Это 22-е поражение в карьере боксера из Узбекистана

Теги Бахром Паязов Sports.ru - Казахстан Даурен Елеусинов Спорт Казахстана

Даурен Елеусинов (10-2-1, 9 КО) выступил на вечере бокса в Алматы.

Елеусинов провел бой с опытным узбекистанцем Бахромом Паязовым (22-21, 15 КО). Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на шесть раундов. Он закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Даурен Елеусинов одержал 11-ю победу в профессиональной карьере, а Бахром Паязов потерпел 22-е поражение.

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий