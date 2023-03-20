Nomad FC ведет переговоры с Артемом Лобовым

Казахстанский промоушен кулачных боев Nomad Fighting Championship рассказал о переговорах с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.

«Ведем переговоры с Артемом Лобовым, кто его не знает – это первый боец, который подрался на голых кулаках и открыл для нашей аудитории эту тему», – заявили организаторы на пресс-конференции, посвященной анонсу будущего турнира.

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