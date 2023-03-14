Балауса Муздиман о втором бое в профи: «Хочу драться только с лучшими!»

Казахстанка Балауса Муздиман поделилась своими ожиданиями от своего второго профи-боя:

«Хорошая соперница, у нее дебют в профи, но она чемпионка Кыргызстана, призер Чемпионата Азии. Думаю, что для меня это достойный соперник. В целом я хочу драться только с лучшими, хочу стать абсолютной чемпионкой мира, уверена, что мне по силам достичь этих высот»

21 марта Балауса подерется с Зухрой Исраиловой. Свой первый бой казахстанка провела в Америке в 2017 году, нокаутировав Танасию Уест.

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