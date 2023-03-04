Кайрат Жарекеев выступит в главном бою лиги RAGE Arena

На турнире в Москве RAGE Arena 10 в главном бою сойдутся казахстанский боей Кайрат Жарекеев, являющийся МС по тайскому боксу и ЗМС по ММА Хасан Халиев.

Турнир пройдет 17 марта.

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