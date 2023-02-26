Адиль Боранбаев выступит на OCTAGON 42

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

На турнире OCTAGON 42 в Ташкенте свой бой проведет ветеран казахстанского ММА Адиль Боранбаев, который выйдет в клетку против Фахриддина Мардиева.

Казахстанец дебютирует в OCTAGON, а для узбекистанца это будет второй бой в лиге.

Бой пройдёт 4 марта.

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