Адиль Боранбаев выступит на OCTAGON 42
На турнире OCTAGON 42 в Ташкенте свой бой проведет ветеран казахстанского ММА Адиль Боранбаев, который выйдет в клетку против Фахриддина Мардиева.
Казахстанец дебютирует в OCTAGON, а для узбекистанца это будет второй бой в лиге.
Бой пройдёт 4 марта.
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