Адиль Боранбаев выступит на OCTAGON 42

На турнире OCTAGON 42 в Ташкенте свой бой проведет ветеран казахстанского ММА Адиль Боранбаев, который выйдет в клетку против Фахриддина Мардиева.

Казахстанец дебютирует в OCTAGON, а для узбекистанца это будет второй бой в лиге.

Бой пройдёт 4 марта.

Яркое начало года Артема Резникова: открыл барбершоп, нарвался на воров в Таиланде и отдыхал с Фирузой Шариповой

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Шавкат Рахмонов про бой с Чимаевым: «У меня только спортивный интерес»