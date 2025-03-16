Как проведут свои матчи неудачники Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Атлетико»? Аналитика Olimpbet

Англия. Кубок лиги. Финал. «Ливерпуль» – «Ньюкасл». 16 марта, 21:30 (время Астаны)

В то время как главные преследователи лидера АПЛ всеми силами пытаются сократить от него отставание, сам «Ливерпуль» в споре с «Ньюкаслом» готовится определить обладателя Кубка английской лиги. И эксперты из Olimpbet считают «скаузеров» явными фаворитами этого противостояния с «сороками».

Между тем, матч на «Уэмбли» станет очень серьезной проверкой на прочность для мерсисайдцев. «Ливерпуль» только что получил мощнейший удар в виде вылета из Лиги чемпионов, хотя имел все шансы на благоприятный исход в сражении с ПСЖ.

Поэтому не совсем понятно, в каком психологическом состоянии «красные» подойдут к битве с «черно-белыми», у которых никаких эмоциональных потрясений не было.

Напротив, коллектив Эдди Хау в минувший понедельник добился победы над «Вест Хэмом» в Премьер-лиге и догнал в таблице «Манчестер Сити», деля с ним теперь пятую строчку таблицы.

В какой-то степени за «Ньюкасл» говорит и более уверенно пройденный путь к финалу – шесть побед в шести матчах. При этом в соперниках у «сорок», за исключением «Уимблдона», были сплошь представители АПЛ – «Ноттингем», «Челси» и «Арсенал». А двухраундовая полуфинальная дуэль у «канониров» была выиграна «всухую», с общим счетом 4:0.

«Ливерпуль» же один раз в этом розыгрыше проиграл, хотя поражение на предыдущей стадии турнира от «Тоттенхэма» 0:1 и не имело никаких последствий. В ответной встрече «шпоры» получили четыре безответные пробоины.

Но вот статистика личных взаимоотношений двух участников решающей битвы за Кубок лиги сильно в пользу «скаузеров». «Черно-белые» не могут выиграть у «красных» на протяжении 17 матчей, с декабря 2015 года. В текущем сезоне противники встречались друг с другом уже дважды: и если на своем поле «Ньюкаслу» удалось уйти от поражения на последних минутах (ничья 3:3), то на «Энфилде» «Ливерпуль» был сильнее без вопросов – 2:0.

И все же в одной отдельно взятой игре может произойти все что угодно. Особенно если на кону трофей, когда цена ошибки неимоверно высока, а исправить ее может элементарно не хватить времени.

Наверняка противники по финалу Кубка лиги будут в первую очередь сконцентрированы на охране собственных рубежей и не станут рисковать без лишней необходимости. Но, учитывая, насколько высокого класса атакующие игроки собраны в составах обеих команд, аналитики Olimpbet верят, что матч на «Уэмбли» получится «верховым». При этом его победитель наверняка определится в основное время.

Ла Лига. «Атлетико» – «Барселона». 17 марта, 01:00

Посреди недели футболисты и болельщики «Атлетико» пережили настоящую драму. Их команда, забив «Реалу» на первой же минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в итоге вылетела из турнира. «Матрасники» уступили «королевскому клубу» в серии пенальти.

А спустя всего несколько дней, их ждет новое испытание – игра в Примере против «Барселоны». Которая без проблем шагнула в следующую стадию еврокубка, разобравшись с «Бенфикой».

Неудивительно, что эксперты Olimpbet видят в «сине-гранатовых» достаточно явных фаворитов центрального сражения 28-го тура испанского первенства.

При этом каталонцы свою встречу в ЛЧ провели на сутки раньше, и им, в отличие от мадридцев, не пришлось играть в овертайме. Так что преимущество в свежести коллективу Ханса-Дитера Флика определенно будет обеспечено.

Не стоит забывать и о том, что «индейцы» неудачно завершили и предыдущую встречу национального первенства, уступив «Хетафе» и лишившись возможности возглавить таблицу Ла Лиги.

Но команда Диего Симеоне давно приучила всех к тому, что у нее несгибаемый характер, и даже самые большие трудности ее только закаляют. К тому же «Атлетико» знает, как успешно противостоять «Барсе».

Наглядный пример – оба предыдущих матча, причем выездных. В чемпионате столичный клуб вырвал гостевую победу у «Блауграны» со счетом 2:1, а в первом полуфинале Кубка страны добился ничейного исхода 4:4. Причем в обоих случаях положительного для себя результата гости добивались на последних секундах компенсированного времени.

Правда, в домашней игре «матрасникам» не поможет один из ее лидеров, нападающий Анхель Корреа. Аргентинский чемпион мира схлопотал пятиматчевую дисквалификацию по итогам неудачного дерби с «Хетафе» и на поле теперь появится не раньше конца апреля.

Впрочем, по мнению аналитиков Olimpbet , отсутствие даже такого звездного форварда, как и приверженность «Атлетико» к оборонительному футболу, не должны отрицательно повлиять на атакующий характер матча на арене «Цивитас Метрополитано».

По мнению экспертов, соперники общими усилиями организуют не менее трех голов. А наиболее вероятными авторами забитых мячей они называют польского голеадора гостей Роберта Левандовски и норвежского бомбардира хозяев Александера Серлота.