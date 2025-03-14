«Атлетико» – «Барселона»: игроки BETCITY оценили шансы претендентов на испанский титул
В Мадриде 16 марта в матче Примеры сыграют два претендента на титул «Атлетико» и «Барселона». Матч стартует в 01:00 по времени Астаны.
Перед очной встречей каталонцы лидируют в чемпионате, имея игру в запасе. Мадридцы расположились на третьей строчке с отставанием в одно очко.
В середине недели оба клуба провели матчи в Лиге чемпионов, но с разными результатами. «Атлетико» уступил «Реалу» в серии пенальти и выбыл из турнира. «Барса» уверенно переиграла «Бенфику» 3:1 и прошла в четвертьфинал.
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Трейдеры BETCITY в предстоящей игре отдают преимущество гостям. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 2.32. Успех «ПСЖ» оценен котировкой 3.10, а ничья идет за 3.80.
Матч ожидается результативным. На четыре гола и более предлагается коэффициент 2.38, обратный исход можно взять за 1.62.
«Атлетико» на своем поле не проигрывает в основное время уже 13 матчей подряд. В игре с «Барсой» исход 1Х идет за 1.65. Команда Флика на этом отрезке выиграла десять выездных встреч и трижды сыграла вничью. Х2 оценен в 1.40.
Игроки BETCITY считают, что перевес на стороне «Барселоны». На победу сине-гранатовых сделано 45% ставок на исход, в успех мадридцев верят 23% бетторов, а на ничью ушло 32% от оборота.
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