Аналитика Olimpbet на матчи «Манчестер Сити» – «Брайтон» и «РБ Лейпциг» – «Боруссия»

АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион». 15 марта, 20:00 (время Астаны)

В минувшем туре Премьер-лиги «горожане» уступили «Ноттингему» и опустились на пятую строчку таблицы чемпионата. Но если «Манчестер Сити» проиграет еще и «Брайтону», то рискует вообще выпасть за пределы еврокубковой зоны АПЛ.

Впрочем, эксперты Olimpbet не особо верят в подобный исход и считают команду Хосепа Гвардиолы безоговорочным фаворитом матча против коллектива Фабиана Хюрцеллера.

Между тем, «чайки» отстают от «небесно-голубых» всего на одно очко, поэтому нетрудно подсчитать, что в случае победы в Манчестере они будут летать уже выше своих ближайших соперников. К тому же матч первого круга между этими противниками, состоявшийся 9 ноября, завершился домашней победой «Альбион» со счетом 2:1.

В пользу «Брайтона» говорит и статистика последних выступлений команд. «Чайки» показали, как следует правильно реагировать на неудачи. После разгрома 0:7 от «Форест», состоявшегося первого февраля, «Альбион» одержал в АПЛ четыре победы подряд с общим счетом 11:2, одолев, в том числе, своих прямых конкурентов – «Челси», «Борнмут» и «Фулхэм».

А вот «горожане» из четырех последних встреч чемпионата выиграли всего две и в стольких же уступили. С другой стороны, МС на протяжении шести туров четко чередует победы с поражениями, а в предыдущем матче Премьер-лиги манкунианцы как раз проиграли.

В общем, сейчас футболистам «Сити» следует уже думать не о защите титула, на которую у них остались лишь математические шансы, а о том, чтобы не пролететь мимо зоны Лиги чемпионов следующего сезона. И противостояние с «Брайтоном» – одно из ключевых в решении этой задачи.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что «Манчестер Сити» возьмет у «Брайтона» реванш за поражение в 11-м туре. Причем сделает это убедительно, забив не менее двух мячей. А наиболее вероятным автором гола они считают норвежского бомбардира «горожан» Эрлинга Холанна.

К тому же на «Этихаде» обычно забивают больше трех голов.

Бундеслига. «РБ Лейпциг» – «Боруссия» (Дортмунд). 15 марта, 22:30

«Шмели» прилетят в гости к «быкам» после тяжелейшего визита во французский Лилль, где они сломили сопротивление «догов» за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Что касается «Лейпцига», то он уже давно завершил свое международный сезон, поэтому к битве с «Боруссией» спокойно готовился в размеренном недельном цикле.

К тому же матч состоится на его поле, в связи с этим неудивительно, что эксперты Olimpbet видят в команде Марко Розе фаворита центрального противостояния 26-го тура Бундеслиги, пусть и не слишком явного.

РБ выиграл у «желто-черных» четыре последних домашних матча с общим счетом 11:2. Правда, их очная встреча текущего первенства Германии завершилась победой «Боруссии» 2:1.

При этом оба клуба вряд ли могут быть довольны выступлением на внутренней арене, и в первую очередь это касается дортмундцев.

Нынешний сезон в Бундеслиге для «Боруссии» можно считать провальным . После 25 туров команда идет на 10 месте – такого не было с сезона-2014/15