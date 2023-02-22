Скриптонит об алматинском марафоне: «Движение перекрывают, потому что толпа правительственных мажоров решила пробег е###уть»

Музыкант Скриптонит (настоящее имя Адиль Жалелов – прим.) жестко высказался в соцсетях об организации марафона в Алматы.

«Кроме того, что вашими забегами перекрывают какие-то планы, какой толк от ваших забегов? Движение перекрывают в самое нужное время, потому что толпа правительственных мажоров решила пробег е###уть. Х##и от вас толку вообще? Привлекаете деньги в страну таким образом? Или в аулах все бегают благодаря вам? Я искренне почти год не могу понять, с чего вдруг из-за каких-то бегунов все время перекрывают дороги?», – написал рэпер из Казахстана.

На прошлой неделе в Алматы состоялся ежегодный забег Winter Run 2023, организованный оргкомитетом «Алматы марафона».

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